شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد إبراهيم عادل من معسكر منتخب مصر قبل مواجهة سيراليون بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

أثبتت الأشعة التي خضع لها إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا، وجود شد من الدرجة الثانية بالعضلات الضامة.

وتقرر خروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب لصعوبة لحاقة بمباراة منتخب مصر وسيراليون، المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

منتخب مصر يتفوق على إثيوبيا بثنائية ويواصل صدارة تصفيات كأس العالم

وحقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن فوزا مستحقا بثنائية نظيفة على اثيوبيا فى المباراة التى جرت مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026، والتى أقيمت على ملعب العربى الزاولى بالمغرب ، وسجل هدفى منتخب مصر محمد صلاح وأحمد سيد زيزو.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 13 نقطة ليواصل تربعه على قمة المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم، بينما تجمد رصيد اثيوبيا عند 3 نقاط.

وانطلق الأحد الماضى معسكر المنتخب لمباراتى إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و25 مارس الجارى، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

قائمة قوية تضم صلاح وزيزو وتريزيجيه لمواجهة إثيوبيا

وتضم قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا 24 لاعبا وهم: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير، عبد العزيز البلعوطي ، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، وأسامة فيصل.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 13 نفطة بعد خوض 5 مباريات، مُحققًا 4 انتصارات وتعادل وحيد.