الامارات | منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية يتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية على نظيره الأندونيسي 6-1 اليوم في ثاني مباريته ضمن منافسات المجموعة الثالثة بنهائيات كأس آسيا المقامة حاليا في تايلاند.

وبهذه النتيجة حسم منتخب الإمارات تأهله إلى الدور ربع النهائي، بعد فوزه أيضا في الجولة الأولى على حساب منتخب افغانستان 7-1.

وتقام منافسات البطولة على شاطئ مارينا جومتين في مدينة بتايا التايلاندية خلال الفترة من 20 إلى 30 مارس الحالي.