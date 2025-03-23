شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يجرى 3 تعديلات على تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون بتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر إجراء تعديلات على تشكيل المنتخب أمام سيراليون، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتجه حسام حسن لإجراء 3 تغييرات في التشكيل، حيث يقترب مصطفى محمد من المشاركة أساسيا بدلا من أسامة فيصل، وخالد صبحي في قلب الدفاع بعدما نزل بديلا فى اللقاء الماضي، بالإضافة إلى تغيير آخر فى خط الوسط.

وحقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن فوزا مستحقا بثنائية نظيفة على إثيوبيا مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والتى أقيمت على ملعب العربى الزاولى بالمغرب، وسجل هدفى منتخب مصر محمد صلاح وأحمد سيد زيزو.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 13 نقطة ليواصل تربعه على قمة المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم، بينما تجمد رصيد اثيوبيا عند 3 نقاط.

وانطلق الأحد الماضى معسكر المنتخب لمباراتى إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و25 مارس الجارى، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتضم قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا 24 لاعبا وهم: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير، عبد العزيز البلعوطي ، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، وأسامة فيصل.



ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 13 نفطة بعد خوض 5 مباريات، مُحققًا 4 انتصارات وتعادل وحيد.