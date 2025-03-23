شكرا لقرائتكم خبر عن 27 مباراة جمعت الزمالك وبتروجت قبل لقاء الليلة بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 مارس 2025 01:15 م

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع بتروجت باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

27 مباراة جمعت الزمالك وبتروجت قبل لقاء الليلة، حقق الفارس الأبيض 15 فوزاً و 7 تعادلات، وخسر 5 مرات، وسجل لاعبوه 44 هدفاً وتلقت شباكه 25.

وانتهت آخر مباراة جمعت الزمالك مع بتروجت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق.

وأكبر نتيجة فى تاريخ مواجهات الفريقين معا، تعود إلى 22 إبريل 2014، حينما تمكن فريق بتروجيت، من تحقيق الفوز على حساب الفارس الأبيض بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

ويأتي نجم نادي الزمالك السابق أحمد جعفر فى صدارة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريق معا، برصيد 5 أهداف.

وخلال آخر 11 مباراة جمعت الفريقين، تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في 7 لقاءات وحضر التعادل فى 4 مباريات.