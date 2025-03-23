شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم لعب للقطبين.. أيمن شوقي غامر بتاريخه مع الأهلي باللعب للزمالك عنداً فى هاريس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالأحد، 23 مارس 2025 01:00 م
هناك العديد من النجوم الذين لعبوا فى صفوف الأهلي والزمالك وصنعوا معهما تاريخا كبيرا، وأصبحوا من نجوم الكرة المصرية، ولكن هناك البعض الذي اختار أن يلعب بقميص قطبي الكرة المصرية معاً، ويخوض تحديا مختلفا من نزع الفانلة البيضاء وارتداء الحمراء أو العكس، وما يترتب عليه من ردة فعل قوية في الشارع الرياضي وغضب من جمهور ناديه القديم بسبب قراره اللعب لغريمه التقليدي.
على مدار شهر "رمضان الكريم" نتناول بشكل يومي حكاية نجم كروي اختار أن يلعب للقطبين، وقبل خوض مغامرة الهجوم المتوقع من جماهير ناديه القديم وكيف تأقلم على الوضع الجديد والتحدي الذي جعله في مرمى الهجوم والانتقادات من جماهير ناديه، وفي نفس الوقت كيف تحول من لاعب غير مرغوب فيه من جمهور ناديه القديم إلى لاعب يلقى كل الدعم من نفس الجمهور.
حكاية اليوم عن أيمن شوقي، نجم الأهلي والزمالك السابق، والذي صنع تاريخه الكروي في الأهلي، قبل أن يرحل إلى الزمالك، ولكن لم يستمر معه سوى عام واحد.
وكشف أيمن شوقي، نجم منتخب مصر والأهلي الأسبق، كواليس انتقاله من القلعة الحمراء إلى الزمالك منتصف التسعينات، موضحاً أن توتر علاقته بالإنجليزي آلان هاريس المدير الفني للأهلي وقتها كانت سبباً فى رحيله عن القلعة الحمراء.
وقال أيمن شوقي، فى تصريحات سابقة، "شعرت أن الأهلي لا يحتاج إلى جهودي، وأن هاريس يتعامل معى بشكل سيئ ولا يدفع بي فى المباريات لذا قررت الرحيل".
وأضاف أيمن شوقي، "مسئولو الزمالك استغلوا توتر علاقتي بالأهلي ودخلوا في مفاوضات مكثفة من أجل التعاقد معي، وأكد أيمن شوقي أن مسئولى الزمالك تواصلوا معه مطلع الدور الثانى موسم 94-95 وعقدوا جلسة معه وتم التوقيع على عقود اللعب للزمالك موسمين مقابل 60 ألف جنيه في الموسم".
وأوضح أنه تحدث مع محمد رمضان مدير الكرة بالأهلي وقتها لإعلانه الرحيل إلى الزمالك فى الموسم التالى، خاصة بعد استمرار تجميده على الدكة، مشددًا على أنه أرسل خطابين الأول إلى الأهلي والآخر إلى اتحاد الكرة لإبلاغهما بالرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم.
وأتم شوقى، من سوء حظي وبعد رحيلي للزمالك رحل هاريس عن الأهلي هو الآخر.
أيمن شوقى (مواليد 9 ديسمبر 1962) لاعب كرة قدم سابق في النادي الأهلي ونادي الزمالك ومنتخب مصر في فترة منتصف الثمانينات وبداية التسعينات. وكان ضمن قائمة منتخب مصر التي شاركت في كأس العالم بإيطاليا عام 1990. أصغر لاعب حصل علي لقب هداف الدوري المصري موسم 83-1984 حيث كان عمره 21 سنة وخمسة أشهر حصل مع الأهلى على 19 بطولة وسجل 57 هدفا. انتقل إلى القلعة الحمراء من نادى الكروم موسم 84 – 1985.
أيمن شوقي كان هداف الدورى مع نادي الكروم موسم 1983-1984 واستمر قي صفوف الأهلى طوال 11 موسما حتى نهاية موسم 94 – 1995 حقق خلالها 19 بطولة مع الأهلى وهي 6 دورى عام مواسم 84 – 85، 85 – 86، 86 – 87، 88 – 89، 93 – 94، 94 – 1995 وكأس مصر 5 مرات أعوام 85، 89، 91، 92، 1993 وكأس أفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1987 وكأس الكئوس الأفريقية 4 مرات أعوام 84، 85، 86، 1993 والكأس الافروآسيوية عام 1989 وكأس الكئوس العربية عام 1995 وكأس التحدى بدبى عام 1988.
شارك أيمن شوقى قي أول مباراة رسمية قي الأسبوع الأول موسم 84 – 1985 يوم الأحد 7 أكتوبر 1984 أمام المنصورة بملعبها وفاز الأهلى 4/0 سجل علاء ميهوب هدفين وكل من مصطفى عبده ومحمود الخطيب هدفا وأدار المباراة الحكم محمد حسام الدين.
حقق أيمن شوقى العديد من الإنجازات والأرقام الخاصة وهو قي صفوف الأهلى لم يسبقه إليه إلا المايسترو صالح سليم حين استطاع أن يهز شباك الزمالك مرتين قي مباراة واحدة قي بطولتى الدورى العام وكأس مصر ففى يوم الأربعاء 22 إبريل 1987 سجل هدفين قي الدورى وفاز بهما الأهلى 2/1 ويوم الجمعة 26 يونيو 1992 سجل هدفين قي نهائي كأس مصر وفاز الأهلى أيضاً 2/1 وكان المايسترو صالح سليم قد سبقه إلى تحقيق هذا الإنجاز الرائع حين سجل هدفين قي نهائي كأس مصر يوم 8 مايو 1953 وفاز الأهلى 4/1 وأحرز هدفين قي الدورى يوم 23 إبريل 1958 وفاز الأهلى 3/1
أيمن شوقى سجل للأهلى 57 هدفا موزعة كالآتى 33 قي الدورى و7 قي كأس مصر و15 قي بطولة أفريقيا و1 قي الكأس العربية و1فى كأس التحدى. الجدير بالذكر أن مهاجم الأهلي والمنتخب السابق أيمن شوقى، غادر إلى الولايات المتحدة عقب اعتزاله الكرة، ويعمل في مجال التدريب والتحكيم هناك.
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