شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم لعب للقطبين.. أيمن شوقي غامر بتاريخه مع الأهلي باللعب للزمالك عنداً فى هاريس والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من النجوم الذين لعبوا فى صفوف الأهلي والزمالك وصنعوا معهما تاريخا كبيرا، وأصبحوا من نجوم الكرة المصرية، ولكن هناك البعض الذي اختار أن يلعب بقميص قطبي الكرة المصرية معاً، ويخوض تحديا مختلفا من نزع الفانلة البيضاء وارتداء الحمراء أو العكس، وما يترتب عليه من ردة فعل قوية في الشارع الرياضي وغضب من جمهور ناديه القديم بسبب قراره اللعب لغريمه التقليدي.



على مدار شهر "رمضان الكريم" نتناول بشكل يومي حكاية نجم كروي اختار أن يلعب للقطبين، وقبل خوض مغامرة الهجوم المتوقع من جماهير ناديه القديم وكيف تأقلم على الوضع الجديد والتحدي الذي جعله في مرمى الهجوم والانتقادات من جماهير ناديه، وفي نفس الوقت كيف تحول من لاعب غير مرغوب فيه من جمهور ناديه القديم إلى لاعب يلقى كل الدعم من نفس الجمهور.



حكاية اليوم عن أيمن شوقي، نجم الأهلي والزمالك السابق، والذي صنع تاريخه الكروي في الأهلي، قبل أن يرحل إلى الزمالك، ولكن لم يستمر معه سوى عام واحد.

وكشف أيمن شوقي، نجم منتخب مصر والأهلي الأسبق، كواليس انتقاله من القلعة الحمراء إلى الزمالك منتصف التسعينات، موضحاً أن توتر علاقته بالإنجليزي آلان هاريس المدير الفني للأهلي وقتها كانت سبباً فى رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال أيمن شوقي، فى تصريحات سابقة، "شعرت أن الأهلي لا يحتاج إلى جهودي، وأن هاريس يتعامل معى بشكل سيئ ولا يدفع بي فى المباريات لذا قررت الرحيل".

وأضاف أيمن شوقي، "مسئولو الزمالك استغلوا توتر علاقتي بالأهلي ودخلوا في مفاوضات مكثفة من أجل التعاقد معي، وأكد أيمن شوقي أن مسئولى الزمالك تواصلوا معه مطلع الدور الثانى موسم 94-95 وعقدوا جلسة معه وتم التوقيع على عقود اللعب للزمالك موسمين مقابل 60 ألف جنيه في الموسم".

وأوضح أنه تحدث مع محمد رمضان مدير الكرة بالأهلي وقتها لإعلانه الرحيل إلى الزمالك فى الموسم التالى، خاصة بعد استمرار تجميده على الدكة، مشددًا على أنه أرسل خطابين الأول إلى الأهلي والآخر إلى اتحاد الكرة لإبلاغهما بالرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم.

وأتم شوقى، من سوء حظي وبعد رحيلي للزمالك رحل هاريس عن الأهلي هو الآخر.

أيمن شوقى (مواليد 9 ديسمبر 1962) لاعب كرة قدم سابق في النادي الأهلي ونادي الزمالك ومنتخب مصر في فترة منتصف الثمانينات وبداية التسعينات. وكان ضمن قائمة منتخب مصر التي شاركت في كأس العالم بإيطاليا عام 1990. أصغر لاعب حصل علي لقب هداف الدوري المصري موسم 83-1984 حيث كان عمره 21 سنة وخمسة أشهر حصل مع الأهلى على 19 بطولة وسجل 57 هدفا. انتقل إلى القلعة الحمراء من نادى الكروم موسم 84 – 1985.