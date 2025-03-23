شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة أحمد صلاح نجم الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 مارس 2025 12:57 م

أعلن أحمد صلاح نجم الكرة الطائرة السابق بالنادى الأهلى والذى تمت الموافقة على رحيله مؤخرًا للدورى الليبى عن وفاة شقيقته الوحيدة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكتب أحمد صلاح: "توفيت إلى رحمة الله تعالي أختي الغالية والوحيدة (هناء صلاح الدين عبد النعيم) اللهم لا اعتراض على قضائك يا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.



أحمد صلاح

وافق مسئولو النادى الأهلى فى شهر يناير الماضى على طلب أحمد صلاح، نجم فريق الكرة الطائرة بالنادى، لخوض تجربة احتراف فى صفوف السويحلى الليبى.