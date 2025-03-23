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وفاة شقيقة أحمد صلاح نجم الطائرة

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  • وفاة شقيقة أحمد صلاح نجم الطائرة 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأحد، 23 مارس 2025 12:57 م

أعلن أحمد صلاح نجم الكرة الطائرة السابق بالنادى الأهلى والذى تمت الموافقة على رحيله مؤخرًا للدورى الليبى عن وفاة شقيقته الوحيدة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكتب أحمد صلاح: "توفيت إلى رحمة الله تعالي أختي الغالية والوحيدة (هناء صلاح الدين عبد النعيم) اللهم لا اعتراض على قضائك يا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.


أحمد صلاح

وافق مسئولو النادى الأهلى  فى شهر يناير الماضى على طلب أحمد صلاح، نجم فريق الكرة الطائرة بالنادى، لخوض تجربة احتراف فى صفوف السويحلى الليبى.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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