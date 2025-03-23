شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض الاستسلام في ملف تجديد زيزو والان مع تفاصيل الخبر

يرفض مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب الاستسلام فى ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعدما ترددت فى الساعات الأخيرة عن مفاوضات جادة مع والده للانتقال إلى النادى الأهلى فى الصيف المقبل.

وتعقد لجنة التخطيط خلال الساعات المقبلة اجتماعًا مع محبى النادى من رجال الأعمال من أجل حسم ملف التجديد عقب عودة اللاعب من ارتباطاته مع منتخب مصر خلال الفترة الحالية.

وتعمل إدارة الزمالك ولجنة التخطيط على تقديم عرض مناسب لزيزو يتماشى مع العروض الخارجية التى تلقاها فى الفترة الماضية، كما ترغب الإدارة فى توفير مقدم التعاقد قبل عقد الجلسة.

كشف مصدر بنادى الزمالك، عن آخر تطورات ملف تجديد تعاقد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول، والذى ينتهى تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ الفترة الحالية.

أضاف المصدر فى تصريحاته، أن الزمالك يرفض الاستسلام فى ملف تجديد تعاقد زيزو، وأن لجنة التخطيط تستعد لعقد جلسة مع اللاعب ووالده لحسم التجديد للقلعة البيضاء.

تابع المصدر، أن زيزو لم يوقع لأى نادى فى الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك أكثر من عرض، سواء من داخل مصر أو خارجها، إلا أن زيزو لم يحسم وجهته بشكل رسمى.

من ناحية أخرى، كشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل مفاوضات مسئولي القلعة الحمراء مع والد أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك الحالي، والذي ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي، من أجل ضمه بالمجان في الصيف المقبل.

وأكد المصدر أن والد زيزو تلقى مفاوضات ودية من أحد محبي الأهلي لجس نبضه من أجل انضمام نجله إلى القلعة الحمراء، وهو ما رحب به مصطفى زيزو، وتم الاتفاق على عقد جلسة بين والد زيزو وأحد مسئولي النادي الأهلي للاتفاق على الأمور المالية بشأن عقده الجديد.