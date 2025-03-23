شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يعود لتشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يعود إمام عاشور، لاعب خط وسط النادى الأهلى، للظهور فى التشكيل الاساسى للمارد الاحمر بمباراة الطلائع المقبلة بعد غيابه عن مباراة إنبى الأخيرة، بسبب رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق فى منحة راحة إضافية.

ويستعد الاهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة والنصف مساء غد، الاثنين، باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويرغب كولر فى إشراك إمام عاشور فى مباراة الطلائع ضمن خطة تجهيزه لاستعادة فورمته الفنية والبدنية قبل المباراة المرتقبة أمام الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا.

واستهل الأهلي مشواره في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) بالخسارة 0-1 أمام إنبي، مساء الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة، حتى يستطيع المنافسة على تحقيق اللقب الذى يتطلع لحصده للمرة الأولى فى تاريخه.

ويتصدر إمام عاشور قائمة هدافي الدوري المصري برصيد 9 أهداف، ويعد الأكثر مساهمة في الأهداف هذا الموسم بإجمالي 13 مساهمة، كما يحتل عاشور صدارة هدافي الأهلي في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا برصيد 4 أهداف، منها ثلاثية "هاتريك" فى مرمى استاد أبيدجان الإيفواري، وإضافة لذلك حصل عاشور على جائزة رجل المباراة في الدوري المصري هذا الموسم خلال 5 مباريات.