شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر ضد سيراليون فى تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن الاستعداد لمواجهة سيراليون بعدما أغلق صفحة مباراة إثيوبيا التى أقيمت مساء الجمعة بالجولة الخامسة فى تصفيات أفريقيا لمونديال 2026، والتى أقيمت بملعب العربي الزوالي في المغرب، وفاز بها الفراعنة بهدفين دون رد.

منتخب مصر ينافس فى المجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا لمونديال 2026 مع غينيا بيساو وبوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

واقترب منتخب مصر خطوة كبيرة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على إثيويبا بفضل قائده محمد صلاح.

محمد صلاح لعب دوراً محورياً في انتصار "الفراعنة"، حيث سجل هدفهم الأول في الدقيقة 31. وبعد ذلك، صنع صلاح الهدف الثاني الذي سجله أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 42.

وبذلك، يكون منتخب مصر حقق 4 انتصارات في التصفيات المونديالية الحالية مقابل تعادل وحيد.

ويتأهل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة بشكل مباشر لكأس العالم 2026 والذي سيقام في أمريكا.

موعد مباراة منتخب مصر ضد سيراليون في تصفيات كأس العالم

يستضيف منتخب مصر نظيره سيراليون فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الجولة السادسة بتصفيات أفريقيا لمونديال 2026.

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالي كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي، والدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفي الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفي فتحي، وفي الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد سيراليون في تصفيات كأس العالم



تنقل قناة أون سبورتس مباراة منتخب مصر ضد سيراليون فى تصفيات كأس العالم ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026



يحتل منتخب مصر بهذه النتيجة صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو الوصيفة، وسيراليون الثالثة.