شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز مستندا جديدا فى أزمة مباراة القمة.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

يستعد النادي الأهلي لإرسال مستندات جديدة فى ملف مباراة القمة من أجل تحصين موقفه في هذا الملف الشائك، خاصة أن اللجنة الأولمبية التي تنظر هذا الملف حددت غداً، الإثنين 24 مارس الجاري آخر موعد لتلقى مستندات وأدلة الأطراف المُتصارعة فى هذه الأزمة.

وقرر مسئولو الأهلي الاستعانة ببعض الرسائل التي وصلت لهم من نظرائهم فى الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، من أجل تدعيم موقف النادي في أزمة مباراة القمة الأخيرة.

رسائل "واتس آب" تشعل أزمة القمة.. الأهلي تلقى وعودًا بتحكيم أجنبي وتفاجأ بطاقم مصري

ويمتلك أحد مسئولي الأهلي الكبار أكثر من رسالة وصلت له عبر تطبيق "واتس آب" من مسئولين كبار فى رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة المصري، أكدوا فيها أن مباراة القمة ستُقام بطاقم تحكيم أجنبي، بل إن مسئولى اتحاد الكرة والرابطة أكدوا للأهلي أن الحكم سيكون من اليونان أو إيطاليا، وذلك صباح يوم الاثنين 10 مارس، قبل أن يفاجأ النادي بإسناد القمة لطاقم تحكيم مصري بقيادة محمود بسيوني مساء اليوم نفسه.

بدأت الأزمة عندما رفض الأهلي الذهاب إلى استاد القاهرة مساء يوم 11 مارس الجاري لمواجهة الزمالك في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز، وذلك بسبب إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصري.

الأهلي يشكو اتحاد الكرة والرابطة للجنة الأولمبية بسبب أزمة القمة

وأكد الأهلي أن اتحاد الكرة تعهّد بإسناد القمة إلى طاقم تحكيم أجنبي، ونفس الأمر بالنسبة لرابطة الأندية المحترفة التي تُدير مسابقة الدوري، وذهب مسئولو القلعة الحمراء إلى أن إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري أصابهم بصدمة، لذا رفضوا خوض اللقاء.

ولم يذهب الأهلي إلى أستاد القاهرة، فيما ذهب الزمالك وطاقم التحكيم المصري بقيادة محمود بسيوني الذي أعلن انتهاء اللقاء بعد 20 دقيقة لعدم حضور الأهلي، وقررت رابطة الأندية بعدها إعتبار الزمالك فائزاً بنتيجة 3-صفر على أن يتم خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم.

وأخذت الأزمة منعطفاً جديداً بعدما قدم الأهلي شكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد كلاً من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف.

ثم تداخل الزمالك في الأزمة بعدما قدم شكوى هو الأخر إلى اللجنة الأولمبية مُطالباً بعدم التراجع في العقوبات التي تم توقيعها على الأهلي من رابطة الأندية.

الأهلي يقدم مستندات جديدة للجنة الأولمبية لدعم موقفه في أزمة القمة

إدارة الأهلي أرسلت أكثر من مستند للجنة الأولمبية المصرية لتدعيم موقفها في هذه القضية أخرها صور وصول طاقم تحكيم سعودي للقاهرة لإدارة القمة ( نفس ايوم المباراة ) وهي الصور التي ظهر فيها مندوب من اتحاد الكرة ( شريف عبد العزيز) لإستقبال الحكام بما يؤكد أن إتحاد الكرة كان يرغب في تأجيل القمة لمدة ساعتين أو 24 ساعة حتى تُقام بحكام أجانب ما يقوّي موقف الأهلي.

وقدم مسئولو القلعة الحمراء أكثر من مستند للجنة الأولمبية المصرية، ومازالوا يُجهّزون أدلة جديدة سيتم تقديمها خلال الساعات المقبلة قبل إغلاق باب اللجنة الأولمبية غداً أمام أوراق ومستندات الجهات المتصارعة فى هذه القضية.



ومن المقرر أن تصدر اللجنة الأولمبية المصرية قرارها بخصوص هذه الأزمة قبل مباريات الجولة الثاني للمرحلة النهائية للبطولة أي قبل مباراة الأهلي بيراميدز يوم 12 أبريل المقبل ، ويترقب الأهلي قرارات اللجنة الأولمبية من أجل تحديد موقفه النهائي وهل سيواصل المشاركة في بطولة الدوري أم سيُصر على موقفها وينسحب منها حال اعتماد اللجنة الأولمبية قرارات رابطة الأندية.