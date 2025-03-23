شكرا لقرائتكم خبر عن فارس الدسوقي يواجه بطل فرنسا فى نهائي بطولة ألمانيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي البطل المصري فارس الدسوقي مع نظيره الفرنسي فيكتور كروين، اليوم الأحد، في المباراة النهائية ببطولة ألمانيا المفتوحة للاسكواش، التي تستضيفها هامبورج الألمانية خلال الفترة بين 19 إلى 23 مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز فارس الدسوقي فى نصف النهائي على السويدي ديميتري شتيانمان بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-5, 11-6, 11-6.



وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة 12 لاعباً مصرياً بواقع، 6 لاعبين بمنافسات الرجال: عمر مسعد، علي أبو العينين، إبراهيم القباني، ياسين الشافعي، محمد أبو الغار، فارس الدسوقي.

و6 لاعبات بمنافسات السيدات: ناردين جرس، نادين شاهين، هيا علي، نور هيكل، زينة ميكيوي، وندى عباس.