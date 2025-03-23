شكرا لقرائتكم خبر عن آخر أخبار زيزو .. نجم الزمالك بين محاولات إدارة الأبيض وحلم المونديال "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

أكدت مصادر من داخل النادي الأهلي أن التوقيع الرسمى لنجم نادي الزمالك أحمد سيد زيزو لم يتم حتى الآن، وبث تليفزيون الخليج 365 تغطية خاصة من إعداد وتقديم نورهان طمان حول مساعي مجلس إدار نادي الزمالك لتجديد عقد اللاعب الذي ينتهى بنهاية الموسم، ولم يتوصل زيزو لاتفاق مع الزمالك لتجديد عقده حتى الآن، الأمر الذي دفع إدارة الأهلي للتفاوض مع اللاعب تمهيداً لضمّه فى ميركاتو الصيف المقبل، لاسيما أنه أحد أبرز لاعبي الدوري المصري خلال السنوات الماضية.

وأضاف المصدر، أن والد زيزو سيحصل على مبلغ مالى، بخلاف القيمة التي سيحصل عليها نجله من الأهلي، باعتباره وسيط الصفقة، ولكن لم يتم الكشف عن تلك القيمة المالية التي سيحصل عليها والد لاعب الزمالك.