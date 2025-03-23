شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرسل خطابا جديدا بشأن مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت إدارة النادي الأهلي خطاباً جديداً أمس، السبت، إلى الجهات المعنية من أجل زيادة عدد الجمهور فى مباراة الهلال السوداني ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحصل الأهلي، منذ أسبوعين تقريباً، على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مشجع فى مباراة الهلال السوداني، المقرر لها التاسعة مساء يوم 1 أبريل المقبل باستاد القاهرة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

لكن إدارة الأهلي ترغب فى زيادة عدد الجمهور وحضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة أو زيادة العدد إلى 50 ألف مُشجع.

ويترقب الأهلي رد الجهات المعنية على خطاب زيادة الجمهور، حيث يتطلع النادي لحضور الجماهير بشكل كبير لدعم الفريق في هذه المباراة من أجل تحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمة الفريق في مباراة العودة يوم 8 أبريل المقبل التى ستقام فى موريتانيا.