شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكثف جهوده لحشد 60 ألف مشجع فى مباراة مصر وسيراليون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يكثف اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، محاولاته لحضور أكبر عدد ممكن من الجماهير في مباراة منتخب مصر مع سيراليون، المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 باستاد القاهرة.
ويسعى اتحاد الكرة لحشد 60 ألف مشجع في المباراة من أجل دعم المنتخب لتحقيق الفوز والاقتراب أكثر من حسم بطاقة التأهل لبطولة كأس العالم 2026.
والتقى منتخب مصر نظيره الإثيوبي، مساء الجمعة الماضية، على ملعب العربي الزاولي فى المغرب، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى، بتصفيات كأس العالم 2026، وفاز الفراعنة بهدفين نظيفين.
وانطلق الأحد الماضى معسكر المنتخب لمباراتى إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و25 مارس الجارى، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
وتضم قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا 24 لاعبا وهم: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير، عبد العزيز البلعوطي ، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، وأسامة فيصل.
ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى.
ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 13 نقطة، بعد خوض 5 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز