شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكثف جهوده لحشد 60 ألف مشجع فى مباراة مصر وسيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، محاولاته لحضور أكبر عدد ممكن من الجماهير في مباراة منتخب مصر مع سيراليون، المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 باستاد القاهرة.

ويسعى اتحاد الكرة لحشد 60 ألف مشجع في المباراة من أجل دعم المنتخب لتحقيق الفوز والاقتراب أكثر من حسم بطاقة التأهل لبطولة كأس العالم 2026.

والتقى منتخب مصر نظيره الإثيوبي، مساء الجمعة الماضية، على ملعب العربي الزاولي فى المغرب، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى، بتصفيات كأس العالم 2026، وفاز الفراعنة بهدفين نظيفين.

وانطلق الأحد الماضى معسكر المنتخب لمباراتى إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و25 مارس الجارى، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.