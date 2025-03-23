شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى مثير بين سيتى كلوب بنها وطنطا فى ختام الأولمبياد الرمضانى لكرة القدم الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، أولمبياد سيتي كلوب الرمضانية بإقامة المباراة النهائية في كرة القدم على ملاعب سيتي كلوب بمدينة العبور.

وتحدد طرفا المباراة بتأهل سيتي كلوب بنها وسيتي كلوب طنطا إلى الدور النهائي بعد فوزهما على سيتي أسوان وحياة كريمة بطل سيتي الشروق في الدور قبل النهائي، فيما فاز أسوان بالمركز الثالث بعد الفوز على حياة كريمة.



شارك في أولمبياد سيتي كلوب نحو 3000 لاعب ولاعبة في 12 لعبة رياضية على مدار 15 يوماً في عشر محافظات، حيث تنتشر فروع سيتي كلوب في أنحاء الجمهورية، وتقام أولمبياد سيتى كلوب بدعم وزارة الشباب والرياضة.



وكانت فروع سيتي كلوب قد استضافت على مدار الأيام الماضية حفلات ختام الألعاب الرياضية المشاركة في الأولمبياد الرمضاني، حيث أقيمت نهائيات ألعاب الكرة الطائرة والجودو والبادل تنس في سيتي كلوب شبين الكوم، بينما شهد سيتي كلوب طنطا نهائيات ألعاب كرة السلة والاسكواش والكيك بوكس والليزر ران، فيما احتضن سيتي كلوب بنها نهائيات كرة اليد والكاراتيه والسباحة والتنس الأرضي.



من جانبه، حرص الكابتن ياسر الرملي رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب ونائبه الكابتن أيمن صلاح على متابعة نهائيات الألعاب المختلفة في فروع سيتي بكل من محافظات المنوفية والغربية والقليوبية وتكريم الفائزين بها بصحبة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظات الثلاثة.



وقدم الرملي التحية لقطاعي كرة القدم والنشاط الرياضي بشركة سيتي كلوب بقيادة الكابتن محمد وهبة والكابتن أحمد عبد الله عضوي مجلس الإدارة على جهودهما الكبيرة في قيادة قطاعي كرة القدم والنشاط الرياضي لإخراج أولمبياد سيتي كلوب بهذه الصورة الرائعة، متمنياً استمرار الفكرة في السنوات المقبلة مع اتساع قاعدة اللعبات المشاركة فيها وزيادة عدد اللاعبين تباعاً لذلك في اطار استراتيجية سيتي كلوب في بناء قاعدة رياضية من أبنائها ومجتمعاتها المحيطة تفيد المنتخبات الوطنية مستقبلاً في كل الألعاب وفي جميع محافظات الجمهورية.



دورة سيتى كلوب



دورة سيتى كلوب



دورة سيتى كلوب



دورة سيتى كلوب



دورة سيتى كلوب



دورة سيتى كلوب



سيتى كلوب



سيتى كلوب