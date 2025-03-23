شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام بتروجت.. شيكابالا ومنسي وشلبي فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد؛ لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع بتروجت باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد حسام - محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق

خط الوسط: سيف جعفر - أحمد محمود – عبد الله السعيد - ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

على الجانب الآخر، يعمل فريق بتروجت بقيادة سيد عيد على تحقيق الفوز على الزمالك بعد أن قام الجهاز الفني بدراسة كافة نقاط القوة والضعف فى صفوف الفارس الأبيض، ويرغب سيد عيد فى اقتناص فرصة غياب عدد من نجوم الفريق بسبب الانضمام لمعسكر المنتخب.

ويعتلى فريق بتروجت ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في أول مباراتين على مودرن سبورت وسموحة، وتنتظره مواجهة قوية مع الزمالك في الجولة الثالثة لمحاولة الخروج بنتيجة إيجابية من أجل حسم التأهل مبكرا.

وتنقل قناة أون سبورتس مباراة الزمالك وبتروجت مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.