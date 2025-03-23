شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة ومُثيرة فى مفاوضات الأهلي مع زيزو.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

خطفت مفاوضات النادي الأهلي مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأنظار خلال الساعات الماضية، بعدما انتشرت أنباء حول اتفاق الأهلي مع اللاعب الدولي للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل.

زيزو يقترب من الأهلي بعد فشل مفاوضات التجديد مع الزمالك

ولم يتوصل زيزو إلى اتفاق مع الزمالك لتجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، الأمر الذي دفع إدارة الأهلي للتفاوض مع اللاعب تمهيداً لضمّه فى ميركاتو الصيف المقبل، لاسيما أنه أحد أبرز لاعبي الدوري المصري خلال السنوات الماضية.

وحسب المعلومات الواردة إلينا، فإن الأهلي أنهى اتفاقه مع زيزو للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل لمدة 4 مواسم مقابل 50 مليون جنيه فى الموسم الأول، تزيد مليوني جنيه فى الموسم الثاني، وثلاثة ملايين جنيه فى الموسم الثالث، و5 ملايين جنيه فى الموسم الرابع.

عقد زيزو مع الأهلي من الإعلانات

وتتحمّل خزينة الأهلي 25 مليون جنيه سنوياً من قيمة عقد اللاعب، على أن يتم تسديد المبلغ المُتبقي من الإعلانات عن طريق شركة الأهلي لكرة القدم وبعض رجال الأعمال المُنتمين للنادي.

الأهلي حسم صفقة زيزو بنسبة تتعدى الـ97%، فاللاعب أنهى اتفاقه مع إدارة القلعة الحمراء، بل وجلس برفقة والده مع أهم مسئول فى النادي منذ أكثر من 20 يوماً لحسم هذا الملف بشكل نهائي.

نسبة بقاء زيزو فى الزمالك أو رحيله لأى نادً آخر لا تزيد عن 3%، حسب تأكيدات مصدر في الأهلي، موضحا أنه قد تحدث إذا تراجع اللاعب عن اتفاقه مع الأهلي مثلما حدث من قبل مع شيكابالا ووائل القباني لاعبي الزمالك اللذين تعاقد معهما الأهلي لكنهما تراجعا عن الاتفاق فاحترم الأهلي رغبتهما.