شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية لاعب من الدرجة الثانية لدورى الأضواء.. أحمد زكى مشروع إنبى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "احلم.. وصدق حلمك" شعار رفعه بعض اللاعبين الذين ينحتون فى الصخر للوصول إلى الأضواء والشهرة التى كانوا يحلمون به، هذا الطريق لم يكن مفروشا بالورود، بينما احتاج لجهد وصبر وكفاح لتحقيق هذا الحلم.

يقدم ”الخليج 365” على مدار شهر رمضان الكريم، حكايات من الكفاح التى خاضها لاعبو القسم الثانى والثالث والرابع للوصول إلى دورى الأضواء والشهرة.

أحمد زكي



يعد أحمد زكي مهاجم مسار السابق وإنبي الحالي، من اللاعبين الذين ينتظرهم مستقبل باهر في الرياضة المصرية، بعدما خطف الأضواء بعد تسجيله هدف فوز إنبي على الأهلي في كأس عاصمة مصر، ليصبح حديث الساحة الكروية المصرية.

تألق المهاجم الشاب في صفوف نادي مسار الناشط في دوري القسم الثاني "ب"، وأصبح إضافة جديدة لقائمة المواهب التي يصدّرها النادي للكرة المصرية في السنوات الأخيرة.

انتقل أحمد زكي بعدما قدم نفسه بشكل لافت في آخر موسمين، من نادي مسار إلى صفوف إنبي خلال الميركاتو الشتوي الماضي بعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف الموسم، حيث يسعى النادي البترولي للاستفادة من إمكانياته الهجومية المميزة، وضمن اتفاق الصفقة، سيحصل نادي مسار على 15% من نسبة إعادة بيع اللاعب مستقبلاً، مما يعكس ثقة إدارة إنبي في موهبته وإمكاناته.

ويرى العديد من المتابعين أن أحمد زكي يسير على خطى محمد صلاح وعمر مرموش، حيث يتوقع له مستقبل مشرق سواء على المستوى المحلي أو في الاحتراف الخارجي، وأعطى أداؤه المميز أمام الأهلي لمحة عن قدراته، مما جعله محط أنظار الجماهير والخبراء على حد سواء.