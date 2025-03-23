شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر عودة أليو ديانج فى نهاية الموسم.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 مارس 2025 10:30 ص

استقر مسئولو النادى الأهلى على عودة المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق والمعار للخلود السعودى في نهاية الموسم الجاري، بانتهاء فترة الإعارة.

واستقر مسئولو الأهلى على رفض كل العروض التي تلقاها النجم المالى عقب تألقه في الدوري السعودي، وذلك للاستفادة من جهوده لتدعيم خط الوسط للمارد الأحمر في الموسم الجديد.

الخلود السعودي يطلب تجديد إعارة ديانج.. والأهلي يرفض العروض

وتلقى مسئولو النادي الأهلي اتصالات من نظرائهم فى نادي الخلود السعودي للاستفسار عن إمكانية تجديد إعارة المالي آليو ديانج أو شرائه نهائياً، فى ظل رغبة النادي السعودي في بقاء اللاعب المالي لمدة موسم أو موسمين.

وتتزامن استفسارات الخلود السعودي مع عروض أخرى تلقاها الأهلي لضم آليو ديانج الموسم المقبل، لكن إدارة الأهلي رفضت مناقشة هذه العروض فى ظل الرغبة لعودة اللاعب للقلعة الحمراء مع نهاية الموسم الجاري.

الأهلي يتمسك بديانج قبل مواجهة طلائع الجيش

ويرغب الأهلي فى استعادة ديانج لحاجة الفريق لجهوده سيقوم النادي بالاعتذار للعروض التي وصلته مؤخراً لضم اللاعب المالي.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة والنصف مساء غد، الاثنين، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

واستهل الأهلي مشواره في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) بالخسارة 0-1 أمام إنبي، مساء الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة، حتى يستطيع المنافسة على تحقيق اللقب الذى يتطلع لحصده للمرة الأولى في تاريخه.