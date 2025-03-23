شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يستأنف معسكره قبل السفر للمغرب لخوض أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف المنتخب الوطني تحت 17 عامًا، بقيادة أحمد الكاس ، معسكره بعد الراحة لمدة 48 ساعة استعداداً لأمم أفريقيا التى تنطلق بالمغرب نهاية الشهر الجاري، حيث تطير البعثة للمغرب خلال الساعات المقبلة للمشاركة فى أمم أفريقيا.

وأعلن الكاس قائمة اللاعبين النهائية التي تشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 أبريل.

وجاءت القائمة كالتالي: عمر عبدالعزيز - عمرو عادل- ياسين حاتم -عمر محمد كمال - نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامي - أحمد إيهاب - محمد شحاتة -حمزة عبدالكريم - بلال عطية - عبد الرحمن أبو اليزيد - معاذ فوزي - عمر العدوي - عبدالعزيز الزغبي - فارس فخري - إبراهيم السيد -أنس رشدي - يوسف تامر - زياد أيوب -باسل مدحت - يوسف وجيه - ومحمود شاكر.