بطولة زملكاوية.. حسم لقب كأس مصر 1938 بمباراة فاصلة أمام الأهلى

القاهرة - سامية سيد - الزمالك هو أحد أعرق الأندية المصرية، وصاحب الجماهيرية الكبيرة فى الوطن العربى، يمتلك سجلا كبيرا من البطولات سواء المحلية أو الأفريقية، ونرصد خلال أيام شهر رمضان المباراة قصة كل بطولة حققها الفارس الأبيض خلال مشواره.

توج فريق الزمالك باللقب الرابع فى تاريخه لبطولة كأس مصر عام 1938 على حساب الغريم التقليدي الأهلي، بعد خوض مباراة فاصلة حسمها الأبيض بهدف نظيف.

وتعادل الزمالك مع الأهلي في نهائي كأس مصر 1938 بهدف لكل فريق يوم 14 مايو، ليتم إقامة مباراة فاصلة بين الفريقين يوم 2 ديسمبر، حسمها الأبيض بهدف وحيد، وكان ذاتياً، حيث سجل هدف اللقاء الوحيد حسين الفار لاعب الأهلي بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 30، وأدار اللقاء طاقم تحكيم بقيادة محمد فؤاد حافظ حكم الساحة.

خاض الزمالك اللقاء الفاصل والحاسم أمام الأهلي بتشكيل يضم كلا من: يحيي إمام وإبراهيم نجم الدين وإبراهيم حليم وحسن الفار وعمر شندي وحسين لبيب ومحمد لطيف ومحمد حسن حلمي ومصطفي كامل طه ومختار حافظ زقلط.

بينما خاض الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كلا من حسن ذهني والوحش ومراد فهمي ومصطفي العلواني "الكسار" وحسين الفار ومصطفي لطيف وعبد الكريم صقر وصالح الصواف وحسين مدكور وعبد المجيد العشري.