شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته اليوم لمواجهة البنك الأهلي، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، والتي تجمع الفريقين فى التاسعة والنصف مساء غد، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان المصري تعادل مع زد بهدف لمثله فى الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث افتقد الفريق البورسعيدي فى تلك المباراة لخدمات 11 لاعباً بين إصابات وانضمام إلى المنتخبات الوطنية، ومن بين اللاعبين المصابين كل من، محمود حمادة وكريم بامبو وصلاح محسن وميدو جابر ومحمد هاشم ومصطفى أبو الخير والذين يعانون من إصابات متنوعة.

وأسفرت قرعة كأس عاصمة مصر عن 4 مجموعات جاءت كالتالي: المجموعة الأول: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروج، الجونة، المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد ، البنك الأهلي، غزل المحلة، المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجش، إنبي، فاركو، المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.