شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة أهلاوية.. رأسية محمد عبد المنعم تعلن تتويج الأحمر بطلا لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

على مدار التاريخ نجح النادى الأهلي فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 154 بطولة خلال 117 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وخلال أيام شهر رمضان الكريم سيحرص ”الخليج 365” على التجول فى دولاب بطولات الاهلى للحديث عن بطولة تلو الأخري.

ففى 11 يونيو 2023 توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، على حساب الوداد المغربي بالفوز بثلاثة أهدف مقابل هدفين بمجموع أهداف الذهاب والإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي في لقاء الذهاب (2-1)، وتعادل أمام الوداد المغربي في لقاء الإياب بهدف لهدف، سجل يحيى عطية الله هدف التقدم لفريقه الوداد المغربي في شباك الأهلي في الدقيقة 27.

وأحرز محمد عبدالمنعم هدف الأهلي برأسية متقنة فى شباك الوداد المغربي بالدقيقة 78 من عرضية التونسى على معلول.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد في نهائي دوري الأبطال، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

بدلاء الأهلي أمام الوداد المغربي

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من : علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وعمرو السولية وافشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.