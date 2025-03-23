شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية حارس.. حسين السيد حقق مع الزمالك 8 بطولات محلية وقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتناول خلال شهر رمضان قصص وحكايات حراس المرمى الكبار الذين أثروا فى حياتنا الكروية، وأصبحوا أساطير كروية، نظرا للأرقام القياسية التى حققوها من خلال مبارياتهم، سواء مع أنديتهم أو مع المنتخب الوطنى.

نتحدث اليوم عن حسين السيد حارس مرمى الزمالك الأسبق، وعضو مجلس الإدارة الأسبق.

المولد: 11 ديسمبر 1964

البداية: التحق بالزمالك خلال حقبة الثمانينيات وتناوب على حماية عرين الفريق الأبيض بداية التسعينيات بالتناوب مع نادر السيد، وأيمن طاهر.

البطولات التي حصل عليها: حصل مع الزمالك على بطولتى الدورى عامي 1992 و1993، كما حصل في نفس العام على دورى أبطال أفريقيا.

حصل على كأس السوبر الأفريقي عام 1994 بالهدف الشهير لأيمن منصور في مرمى الأهلى، كما حصل على دورى أبطال أفريقيا عام 1996.

وفى العام التالى حصل حسين السيد مع الزمالك على كأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية، وفى عام 1998 حصل على البطولة الأفرو آسيوية للأندية، واختتم مشواره مع القلعة البيضاء بالحصول على كأس مصر عام 1999 وأعلن اعتزاله بعدها.