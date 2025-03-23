شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى: مستوى اللاعبات المميز سر التتويج بكأس سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 مارس 2025 02:45 ص

أعرب أحمد فتحي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس مصر.

وقال "فتحي" في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "أشكر اللاعبات على المستوى المميز الذي ظهر به الفريق في المباراة، والتتويج بلقب كأس مصر."

وأضاف: "الإصابات والغيابات أثرت على الفريق خلال منافسات بطولة الدوري وساهمت في خسارة اللقب، لكن مع عودة اللاعبات من الإصابة، نجح الفريق في تحقيق لقب كأس مصر."

وأكمل: "أشكر مجلس إدارة الزمالك وجماهير القلعة البيضاء على الدعم والمساندة خلال الفترة الماضية، وأعد الجميع ببذل أقصى جهد في بطولة إفريقيا من أجل التتويج بها."

وتُوِّج الفريق الأول لكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك بلقب كأس مصر، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر.