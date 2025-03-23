شكرا لقرائتكم خبر عن نورا عزمي : كنا علي قدر المسئولية وسنبذل قصاري جهدنا في بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 مارس 2025 02:44 ص

أعربت نورا إيهاب عزمي قائدة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، عن سعادتها بتتويج الفريق الأبيض بلقب كأس مصر.

وقالت "نورا" في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "أشكر جماهير الزمالك على دعمهم ومساندتهم للفريق خلال الفترة الماضية."

وأكملت: "الفريق كان على قدر المسؤولية خلال منافسات بطولة كأس مصر، ونجحنا في حصد اللقب، ونعد الجميع ببذل أقصى جهد خلال منافسات بطولة إفريقيا."

وأضافت: "الموسم كان صعبًا منذ بدايته، ونعتذر لمجلس الإدارة والجماهير عن خسارة لقب الدوري، وإن شاء الله ننجح في حصد لقب إفريقيا."

واختتمت: "أُهدي لقب كأس مصر لمجلس إدارة نادي الزمالك والجماهير، وبصفة خاصة للأستاذة نيرة الأحمر، عضو مجلس الإدارة، تقديرًا لدعمها الكبير ومساندتها المستمرة للفريق منذ بداية الموسم."

وتُوِّج الفريق الأول لكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك بلقب كأس مصر، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.