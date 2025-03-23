شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة المصري فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي ، تحت القيادة الفنية لطارق مصطفى، معسكراً مغلقاً بالإسكندرية اليوم الأحد، استعداداً للمباراة المرتقبة للفريق أمام المصرى، والتي تجمع الفريقين فى التاسعة والنصف مساء غد، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان البنك الأهلي تعادل فى الجولة الأولى مع غزل المحلة بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء الماضي.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

وأسفرت قرعة كأس عاصمة مصر عن 4 مجموعات جاءت كالتالي: المجموعة الأول: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروج، الجونة، المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد ، البنك الأهلي، غزل المحلة، المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجش، إنبي، فاركو، المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.