شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي أمام الطلائع فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الأحد استعداداته لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غد، الاثنين، باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكراً مغلقاً الليلة.

موعد مباراة الأهلي أمام الطلائع فى كأس عاصمة مصر

مباراة الأهلى وطلائع الجيش تقام فى التاسعة والنصف مساء غدٍ، الاثنين، باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

الأهلي استهل مشواره في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) بالخسارة 0-1 أمام إنبي، مساء الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة، حتى يستطيع المنافسة على تحقيق اللقب الذى يتطلع لحصده للمرة الأولى في تاريخه.

وجاءت مجموعات كأس عاصمة مصر 2025 كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة



ثانيا: المصرى - سيراميكا - زد - البنك الأهلى - غزل المحلة



الثالث: الأهلى - طلائع الجيش - إنبى - فاركو



الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندرى - الإسماعيلى - حرس الحدود

جوائز بطولة كأس عاصمة مصر

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الاهلى في كأس عاصمة مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.