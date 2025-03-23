شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى ميلاد عادل هيكل أخطبوط الأهلى والفراعنة الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم، الأحد، ذكرى ميلاد الراحل عادل هيكل، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، كونه من مواليد 23 مارس 1934 فى محافظة القاهرة.

ولد عادل هيكل يوم 23 مارس 1934 فى القاهرة، وبدأ تعليمه فى مدرسة قصر الدوبارة، ثم بمدرسة الجيزة الثانوية ثم المدرسة السعيدية، حتى التحق بكلية الآداب فى جامعة القاهرة بقسم الصحافة، قبل أن يتخرج منها فى 1967.

بالرغم من مسيرته التعليمية المميزة، إلا أنه كان متعلقا بكرة القدم وبدأ فى ممارسة كرة القدم فى سن صغيرة فى مدرسته، قبل أن ينتقل إلى النادى الأهلى فى عام 1947، وعمره 13 سنة.

وكان هيكل حريصا على ممارسة كرة القدم فى مدرسة الجيزة ومدرسة السعيدية، وهناك شاهده حسين كامل مدرب الأهلى وقتها، والذى أصر على ضمه للقلعة الحمراء، ليبدأ مسيرة مميزة رفقة الأهلى، كلل فيها مجهوده بعدد من الإنجازات، والتى أهلته لحماية عرين منتخب مصر.

بعد انتقال هيكل للأهلى واجهه سوء حظ بعدما تعرضه لإصابة بكسر فى الذراع فى موسمه الأول، حتى إنه ظن أن مسئولى الأهلى سيفرطون فيه، إلا أن مختار التتش زاره فى بيته وطمأنه على مشواره برفقة القلعة الحمراء، ليخوض مشوارًا مميزًا فيما بعد أهله لتلقى عرض احتراف من نادى بنفيكا البرتغالي.

وحقق هيكل عددًا كبيرًا من البطولات برفقة النادى الأهلى، أبرزها 10 ألقاب لبطولة الدورى، و6 بطولات لكأس مصر، كما أنه حقق لقب بطولة الأمم الإفريقية عام 1959 وبطولة إفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية، كما اختارته مجلة الألعاب الأفريقية فى باريس، واحدًا من أفضل 10 حراس فى القارة الأفريقية حتى عام 1983.

ونال هيكل العديد من الألقاب من قبل الجماهير حيث لقب هيكل باسم "بعبع" الزمالك، حيث لم يفز الزمالك على الأهلى طوال مشاركات هيكل أمام الفريق الأبيض، كما لقب بالأخطبوط نظرًا لأدائه أمام إيطاليا وتركيا بدورة البحر المتوسط، وقرر الاعتزال بعد إصابته بخلع فى الكتف لتنتهى مسيرته الرياضية عام 1969.

بزوغ نجم عادل هيكل الحارس الذهبى للكرة المصرية، فتح الباب إلى دخوله عالم السينما المصرية، فشارك فى 3 أعمال فنية فى آخر 10 سنوات فى مسيرته الكروية، أبرزها دوره فى فيلم إشاعة حب، ثم فيلمى مذكرات تلميذة وحديث المدينة، فيما قرر نزع قفازه واعتزال مجال كرة القدم، فى عام 1967 بسبب إصابة فى الكتف.

تُوفى عادل هيكل نجم حراسة المرمى فى النادى الأهلى ومنتخب مصر، فى 22 سبتمبر من العام 2018، وعمره 84 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.