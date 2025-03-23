شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة مودرن سبورت وسموحة فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق مودرن سبورت على نظيره سموحة بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

أحرز أحمد عاطف هدف التقدم لفريق مودرن سبورت في الدقيقة 23 مستغلا الخروج الخاطئ من محمد أشرف حارس مرمى سموحة ووضع الكرة بسلاسة في المرمى الخالي.

وسجل حسام حسن هدف التعزيز لمودرن سبورت في الدقيقة 87 برأسية بعد استقبال عرضية رائعة من وليد فرج من الجبهة اليمنى، وانتهى اللقاء بفوز مودرن بهدفين نظيفين.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: علي فوزي، محمود رزق، علي الفيل، أحمد يوسف، جوزيف جوناثان

خط الوسط: غنام محمد، محمد مسعد، معتز زدام

هجوم: أحمد عاطف، حسام حسن

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، أحمد ايمن، وليد فراج، عبد الله حافظ، محمود شعبان، علي زعزع، محمد صبري، عبد الرحمن رشدان، ارنولد ايبا.

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أشرف.

خط الدفاع: هشام حافظ، ميدو مصطفى، بركات حجاج، عبد الرحمن عامر.

خط الوسط: شريف رضا، محمد كونيه، ابو بكر ليادى، اشرف مجدى.

خط الهجوم: مصطفى البدرى، على عمرو.

وتواجد على دكة بدلاء سموحة كلا من: حسين تيمور، محمد رجب، محمد متولى كناريا، ادهم احمد، محمد سعيد مكرونه صامويل امادى، محمد زيكا، الحبيب احمد حسن، أحمد على أمين.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: علي فوزي، محمود رزق، علي الفيل، أحمد يوسف، جوزيف جوناثان

خط الوسط: غنام محمد، محمد مسعد، معتز زدام

هجوم: أحمد عاطف، حسام حسن

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، أحمد ايمن، وليد فراج، عبد الله حافظ، محمود شعبان، علي زعزع، محمد صبري، عبد الرحمن رشدان، ارنولد ايبا.

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أشرف.

خط الدفاع: هشام حافظ، ميدو مصطفى، بركات حجاج، عبد الرحمن عامر.

خط الوسط: شريف رضا، محمد كونيه، ابو بكر ليادى، اشرف مجدى.

خط الهجوم: مصطفى البدرى، على عمرو.

وتواجد على دكة بدلاء سموحة كلا من: حسين تيمور، محمد رجب، محمد متولى كناريا، ادهم احمد، محمد سعيد مكرونه صامويل امادى، محمد زيكا، الحبيب احمد حسن، أحمد على أمين.