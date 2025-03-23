شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات وجلسات استشفاء لمنتخب مصر استعدادا لمباراة سيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات وجلسات استشفاء عقب الوصول من المغرب مساء أمس السبت بعد خوض مباراة إثيوبيا التي اقيمت مساء الجمعة وانتهت بفوز مصر2-0 ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

ويستعد منتخب مصر لمواجهة سيراليون في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 13 نقطة ثم بوركينا فاسو و سيراليون في المركز الثاني و الثالث بـ 8 نقاط و غينيا بيساو في المركز الرابع بـ 6 نقاط وإثيوبيا خامسا بـ 3 نقاط ثم جيبوتي في المركز السادس و الأخير بنقطة واحدة.