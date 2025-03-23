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الأهلى يهزم الزهور فى الجولة الرابعة عشر بدورى سيدات اليد

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الأهلى يهزم الزهور فى الجولة الرابعة عشر بدورى سيدات اليد

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي علي  نظيره الزهور بنتيجة 42-19 علي صعيد الجولة الرابعة عشر بدوري عمومي سيدات كرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 .


شهدت الجولة الماضية ، فوز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلي علي نظيره سبورتنج بنتيجة 29-21، في إطار الجولة الثالثة عشرة بدوري العمومي.

فيما فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى بالسوبر المحلي بالتفوق على نظيره سموحة بنتيجة 31-22 على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ليتوج باللقب.

أقيم اللقاء بحضور عدد محدد من كلا الناديين وأعضاء مجالس الإدارات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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