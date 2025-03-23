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سلة الأهلى تفوز على الجزيرة 77-66 فى بطولة الدورى

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سلة الأهلى تفوز على الجزيرة 77-66 فى بطولة الدورى

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الأحد، 23 مارس 2025 12:35 ص

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره الجزيرة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم  ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

‏‎أقيمت المباراة على صالة اتحاد الشرطة وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق لتنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 77-66، قدم الفريق عرضًا قويًّا وسيطر على مجريات اللعب، وظهر اللاعبون بشكل جيد خلال المباراة تحت قيادة المدير الفني أوجستي بوش.

وكان «رجال سلة الأهلي» قد حقق الفوز في المباراة السابقة على طلائع الجيش بنتيجة 88-70 ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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