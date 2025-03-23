شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج الجولة الـ26 من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق وادى دجلة انتصاراته بالفوز على القناة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام ضمن فعاليات الجولة الـ26 من دورى المحترفين.

بهذه النتيجة رفع دجلة رصيده إلى 54 نقطة في صدارة جدول الترتيب، كما فاز المقاولون العرب على بروكسى بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 52 نقطة في وصافة جدول الترتيب.

كما تعادل أبو قير للأسمدة مع السكة الحديد مودرن سلبيا رافعا رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، كما عاد كهرباء الإسماعيلية بأغلى ثلاث نقاط من لافيينا بالفوز بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع.

وأسفرت باقى نتائج الجولة عن النتائج التالية :-

السويس 0 -1 بلدية المحلة

طنطا 1 – 0 الترسانة

ديروط 0 – 2 بترول أسيوط

أسوان 1 – 0 وى

المنصورة 1 – 0 سبورتنج