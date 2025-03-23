شكرا لقرائتكم خبر عن وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجت.. وإبراهيم محمد للإسماعيلى وبيراميدز بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم محمود وفا لإدارة مباراة الزمالك وبتروجت اليوم فى كأس عاصمة مصر، على أن يدير الحكم إبراهيم محمد مباراة الاسماعيلى وبيراميدز، والحكم أحمد ناصر لمباراة الاتحاد السكندرى وحرس الحدود.

ويفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، خدمات 11 لاعباً قبل مواجهة بتروجت المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويدخل الزمالك المباراة غائبا عن صفوفه 11 لاعباً، لأسباب مختلفة بين الإصابة، والانضمام للمنتخبات، بخلاف من يخضعون للتأهيل.

ويغيب عن الزمالك كل من: محمد عواد، أحمد مصطفى زيزو، نبيل عماد دونجا، حسام عبد المجيد، ومحمد شحاتة، للانضمام لمنتخب مصر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما يغيب محمد السيد للانضمام لمنتخب الشباب، بينما انضم سيف الجزيرى لمنتخب تونس استعدادا لمباراتى ليبيريا ومالاوى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وعلى مستوى الإصابات، يغيب أحمد الجفالى لإصابته في العضلة الخلفية، بينما يغيب حمزة المثلوثى للتأهيل من الرباط الصليبى، وأحمد حمدى ومحمد عبد الشافى لعدم الجاهزية.