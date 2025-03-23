شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلى 3-0 ويتوج بلقب كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 مارس 2025 12:25 ص

توج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بلقب كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025، بالفوز على الأهلى بنتيجة 3-0 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

تأهل الزمالك إلى النهائي بالفوز على دلفي بنتيجة 3-0 في نصف النهائي، بينما فاز الأهلى على سبورتنج 3-0 في نصف النهائى.

حقق فريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلى مؤخرا، لقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2024 - 2025 على حساب الزمالك بنتيجة 3-1 فى ثانى أيام بلاى أوف نهائي دورى السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 على صالة زويل بالسادس من أكتوبر.