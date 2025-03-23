شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: تجربة مفيدة لشباب مصر أمام منتخب كرواتيا الأوليمبى رغم الخسارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة المصري أن المنتخب الوطني تحت 20 سنة حقق مكاسب عديدة من تجربته القوية أمام منتخب كرواتيا الأوليمبي رغم انتهاء المباراة بفوز كرواتيا 3-2، حيث نجح فى مجاراة لاعبي كرواتيا بأجسامهم القوية ومهاراتهم العالية والتحاماتهم الشديدة، وهو نموذج للمنتخبات الأفريقية المنتظر مواجهتها فى كأس الأمم الأفريقية.

وقال علاء نبيل: بالنظر إلى سير المباراة يتضح لك أن منتخب مصر كان ندا قويا لمنتخب كرواتيا الأوليمبي، حيث تقدم منتخب كرواتيا بهدف مبكر ثم نجح مصر فى التعديل عن طريق محمد عبد الله ثم سيطر الفراعنة سيطرة كاملة على المباراة وترجم عمر أسامة حسن التفوق المصري بهدف ثان، ولكن منتخب كرواتيا نجح فى العودة للمباراة من خلال لاعبيه الأكبر سنا والأكثر خبرة حتى حسموا التجربة لمصلحتهم.

وأشار علاء نبيل فى كلامه بعد المباراة إلى أن الهدف من التجارب الودية هو الاستفادة منها فى المباريات الرسمية وتعلم الدروس جيدا وعدم تكرار الأخطاء بغض النظر عن النتيجة.

ويستعد منتخب الشباب بقيادة مديره الفني الكابتن أسامة نبيه للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية من 18 أبريل إلى 26 مايو المقبل، ويعتبر معسكره فى قطر هو أول احتكاك دولى للاعبين وأسفر لقاؤه الودي الأول أمام منتخب قطر الأوليمبي عن التعادل 1-1.

وشهد مباراة مصر وكرواتيا عمرو الشربيني سفير مصر فى قطر ومحمد أبو حسين عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة فى قطر، وأحمد حسن عضو اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد عبد الحميد رئيس اللجنة المنظمة ومحمد صبح المشرف على نادى الخور القطري الذى استضاف مباراة كرواتيا على ملعبه، حيث حرص مسئولوه على إهداء السفير عمرو الشربيني ووفد البعثة المصرية برئاسة محمد أبو حسين درع النادى.

ومن المقرر أن يختتم منتخب 20 سنة مبارياته الودية أمام منتخب الإمارات الأوليمبي يوم الثلاثاء المقبل.