شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم على غزل المحلة بهدف فى الشوط الأول من كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم سيراميكا على غزل المحلة بهدف دون مقابل، في دور المجموعات لكأس عاصمة مصر، أحرز هدف الفريق محمد عادل في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - سعد سمير - يوسف عفيفي.

خط الوسط: محمد توني - مازن ياسر - محمد عادل - أيمن موكا - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.



ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - احمد بيكهام - أحمد هاني - محمد رضا - محمد شكري - محمد صادق - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - مروان عثمان.

وجاء تشكيل غزل المحلة على النحو التالى:- عامر عامر ، عمرو الجزار ، أحمد كاستيلو ، محمد جابر ، يحيى زكريا ، موري توريه ، محمد بن شرقي ، رشاد العرفاوي ، عماد ميهوب ، عبده يحيى ، محمد بن حموده.

على مقاعد البدلاء: أحمد العربي ، أحمد النفراوي ، أحمد ياسين ، حميدو فتاو ، أحمد فوزي ، خالد الإخميمي ، إبراهيم حسن ، عبد العزيز كوليبالي ، محمود صلاح ، عاطف الحكيم.