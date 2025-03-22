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سيراميكا يتقدم على غزل المحلة بهدف فى الشوط الأول من كأس عاصمة مصر

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سيراميكا يتقدم على غزل المحلة بهدف فى الشوط الأول من كأس عاصمة مصر

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القاهرة - سامية سيد - تقدم سيراميكا على غزل المحلة بهدف دون مقابل، في دور المجموعات لكأس عاصمة مصر، أحرز هدف الفريق محمد عادل في الدقيقة الثانية من عمر المباراة. 

حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - سعد سمير - يوسف عفيفي.
خط الوسط: محمد توني - مازن ياسر - محمد عادل -  أيمن موكا - احمد بلحاج.
خط الهجوم: فخري لاكاي.


ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - احمد بيكهام - أحمد هاني - محمد رضا - محمد شكري - محمد صادق - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - مروان عثمان.

وجاء تشكيل غزل المحلة على النحو التالى:- عامر عامر ، عمرو الجزار ، أحمد كاستيلو ، محمد جابر ، يحيى زكريا ، موري توريه ، محمد بن شرقي ، رشاد العرفاوي ، عماد ميهوب ، عبده يحيى ، محمد بن حموده.

على مقاعد البدلاء: أحمد العربي ، أحمد النفراوي ، أحمد ياسين ، حميدو فتاو ، أحمد فوزي ، خالد الإخميمي ، إبراهيم حسن ، عبد العزيز كوليبالي ، محمود صلاح ، عاطف الحكيم.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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