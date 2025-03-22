شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يتقدم على سموحة بهدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة مودرن سبورت أمام سموحة بتقدم مودرن بهدف نظيف في اللقاء الذي يجمعهما اليوم السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

أحرز أحمد عاطف هدف التقدم لفريق مودرن سبورت في الدقيقة 23 مستغلا الخروج الخطأ من محمد أشرف حارس مرمى سموحة ووضع الكرة بسلاسة في المرمى الخالي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: علي فوزي، محمود رزق، علي الفيل، أحمد يوسف، جوزيف جوناثان

خط الوسط: غنام محمد، محمد مسعد، معتز زدام

هجوم: أحمد عاطف، حسام حسن



وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، أحمد ايمن، وليد فراج، عبد الله حافظ، محمود شعبان، علي زعزع، محمد صبري، عبد الرحمن رشدان، ارنولد ايبا.

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أشرف.

خط الدفاع: هشام حافظ، ميدو مصطفى، بركات حجاج، عبد الرحمن عامر.

خط الوسط: شريف رضا، محمد كونيه، ابو بكر ليادى، اشرف مجدى.

خط الهجوم: مصطفى البدرى، على عمرو.

وتواجد على دكة بدلاء سموحة كلا من: حسين تيمور، محمد رجب، محمد متولى كناريا، ادهم احمد، محمد سعيد مكرونه صامويل امادى، محمد زيكا، الحبيب احمد حسن، أحمد على أمين.