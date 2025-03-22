شكرا لقرائتكم خبر عن محمد طارق رئيسا لبعثة الزمالك فى جنوب أفريقيا لمواجهة ستيلينبوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تكليف محمد طارق عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في جنوب أفريقيا، استعداداً لمواجهة ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفاً على نظيره ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر يوم 2 أبريل المقبل على استاد كيب تاون، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى جنوب أفريقيا في الثانية فجر يوم 30 مارس الجاري استعداداً لخوض المباراة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك وستيلينبوش في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل على استاد القاهرة الدولي.