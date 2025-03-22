شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات ربع نهائى دورة الخليج 365 الرمضانية برعاية البنك التجارى الدولى CIB والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت مباريات دور الثمانية لدورة الخليج 365 الرمضانية في نسختها الـ11 برعاية البنك التجاري الدولي CIb والتي يستضيفها نادى الصيد المصري، عن وقوع فريق الحريقة مع النص في التاسعة مساء غد الأحد، والرياضة مع الشباب في التاسعة والنصف، والأساطير مع المداح في العاشرة مساء العد وأخيراالأبطال مع الفرسان في العاشرة والنصف.

وصعد لدور الـ8 كل من الحريفة والنص والرياضة والشباب والأساطير والمداح والأبطال والفرسان.

وتقام مباريات دور الـ8 الأحد الموافق 23 رمضان في التاسعة مساء، بينما تقام مباريات نصف نهائي الإثنين الموافق 23 رمضان، وسيتم تحديد موعد نهائي البطولة في وقت لاحق.

وتقام مباريات نصف ساعة على شوطين في حالة التعادل في الوقت الأصلي يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح من 3 ركلات لكل فريق من علامة الجزاء، لحسم المتأهل إلى الدور التالي.

ورصدت اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية، برعاية بنك CIB، جوائز قيمة للفائزين بلقب البطولة فى النسخة الجديدة، ووعدت بتوفير كل احتياجات الفرق وتذليل كل العقبات اللازمة لإنجاح الدورة الرمضانية.

وشهد منافسات دور المجموعات مشاركة 12 فريقا، هي: الرياضة والأبطال، والحريفة، المداح واللعبة الحلوة والنجوم والشباب والفرسان والنص والأحلام والمحاربين القدماء والأساطير.