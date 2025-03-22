شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يهزم دلفى ويحصد برونزية كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

توج فريق سيدات الكرة الطائرة سبورتنج بالميدالية البرونزية لكأس مصر للموسم المحلي 2024-2025 بالفوز على نظيره دلفي بنتيجة 3-0.

فيما يلتقي فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك نظيره الأهلي في العاشرة والنصف مساء اليوم السبت، على صعيد نهائي كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025، على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

تأهل الزمالك إلى النهائي بالفوز علي دلفي بنتيجة 3-0 في نصف النهائي، بينما فاز الأهلى على سبورتنج 3-0 في نصف النهائى.

حقق فريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلى مؤخرا، لقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2024 - 2025 على حساب الزمالك بنتيجة 3-1 فى ثانى أيام بلاى أوف نهائي دورى السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 على صالة زويل بالسادس من أكتوبر.