شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يهزم دلفى ويحصد برونزية كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 22 مارس 2025 10:06 م
توج فريق سيدات الكرة الطائرة سبورتنج بالميدالية البرونزية لكأس مصر للموسم المحلي 2024-2025 بالفوز على نظيره دلفي بنتيجة 3-0.
فيما يلتقي فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك نظيره الأهلي في العاشرة والنصف مساء اليوم السبت، على صعيد نهائي كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025، على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.
تأهل الزمالك إلى النهائي بالفوز علي دلفي بنتيجة 3-0 في نصف النهائي، بينما فاز الأهلى على سبورتنج 3-0 في نصف النهائى.
حقق فريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلى مؤخرا، لقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2024 - 2025 على حساب الزمالك بنتيجة 3-1 فى ثانى أيام بلاى أوف نهائي دورى السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 على صالة زويل بالسادس من أكتوبر.
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