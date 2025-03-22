اخبار الرياضه

بن حمودة وعبده يحيى يقودان هجوم المحلة أمام سيراميكا

0 نشر
0 تبليغ

بن حمودة وعبده يحيى يقودان هجوم المحلة أمام سيراميكا

شكرا لقرائتكم خبر عن بن حمودة وعبده يحيى يقودان هجوم المحلة أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب - هيثم عويس

السبت، 22 مارس 2025 09:32 م

أعلن القبرصى بابا فاسيليو المدير الفنى لغزل المحلة، عن تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراة سيراميكا بعد قليل فى دور المجموعات لكأس عاصمة مصر. 

وجاء التشكيل على النحو التالى:- عامر عامر ، عمرو الجزار ، أحمد كاستيلو ، محمد جابر ، يحيى زكريا ، موري توريه ، محمد بن شرقي ، رشاد العرفاوي ، عماد ميهوب ، عبده يحيى ، محمد بن حموده.

على مقاعد البدلاء :
أحمد العربي ، أحمد النفراوي ، أحمد ياسين ، حميدو فتاو ، أحمد فوزي ، خالد الإخميمي ، إبراهيم حسن ، عبد العزيز كوليبالي ، محمود صلاح ، عاطف الحكيم.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements