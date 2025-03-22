شكرا لقرائتكم خبر عن بن حمودة وعبده يحيى يقودان هجوم المحلة أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - هيثم عويسالسبت، 22 مارس 2025 09:32 م
أعلن القبرصى بابا فاسيليو المدير الفنى لغزل المحلة، عن تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراة سيراميكا بعد قليل فى دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.
وجاء التشكيل على النحو التالى:- عامر عامر ، عمرو الجزار ، أحمد كاستيلو ، محمد جابر ، يحيى زكريا ، موري توريه ، محمد بن شرقي ، رشاد العرفاوي ، عماد ميهوب ، عبده يحيى ، محمد بن حموده.
على مقاعد البدلاء :
أحمد العربي ، أحمد النفراوي ، أحمد ياسين ، حميدو فتاو ، أحمد فوزي ، خالد الإخميمي ، إبراهيم حسن ، عبد العزيز كوليبالي ، محمود صلاح ، عاطف الحكيم.
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