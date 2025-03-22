شكرا لقرائتكم خبر عن بن حمودة وعبده يحيى يقودان هجوم المحلة أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن القبرصى بابا فاسيليو المدير الفنى لغزل المحلة، عن تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراة سيراميكا بعد قليل فى دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالى:- عامر عامر ، عمرو الجزار ، أحمد كاستيلو ، محمد جابر ، يحيى زكريا ، موري توريه ، محمد بن شرقي ، رشاد العرفاوي ، عماد ميهوب ، عبده يحيى ، محمد بن حموده.

على مقاعد البدلاء :

أحمد العربي ، أحمد النفراوي ، أحمد ياسين ، حميدو فتاو ، أحمد فوزي ، خالد الإخميمي ، إبراهيم حسن ، عبد العزيز كوليبالي ، محمود صلاح ، عاطف الحكيم.