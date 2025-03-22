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فخرى لاكاى يقود هجوم سيراميكا أمام غزل المحلة فى كأس الرابطة

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فخرى لاكاى يقود هجوم سيراميكا أمام غزل المحلة فى كأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة ضمن مباريات دور الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

جاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - سعد سمير - يوسف عفيفي.

خط الوسط: محمد توني - مازن ياسر - محمد عادل -  أيمن موكا - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - احمد بيكهام - أحمد هاني - محمد رضا - محمد شكري - محمد صادق - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - مروان عثمان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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