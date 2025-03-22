شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد فعل من زيزو بعد أنباء توقيعه للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

حرص أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ومنتخب مصر، على نشر صورة عبر خاصية "ستوري" على حسابه على إنستجرام، وهو يرتدي قميص المنتخب خلال الاحتفال بهدفه في مرمى إثيوبيا أمس الجمعة في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

جاءت صورة زيزو عبر حسابه على إنستجرام تزامنًا مع أنباء توقيعه للأهلي، لاسيما أن عقده ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادٍ مجانًا في الوقت الحالي.



وسبق وأعاد زيزو نشر صورة عبر خاصية ستوري إنستجرام، بعدما قام أحد المشجعين بنشر صورة زيزو بالقميص الأحمر وكتب له: "لايقة عليك أوي الحتة دي"، في إشارة إلى اهتمام الأهلي بالتعاقد معه والتي تفاعل معها لاعب الزمالك بشكل طبيعي.

يذكر أن زيزو تألق رفقة منتخب مصر أمس وسجل هدف الفراعنة الثاني في مرمى إثيوبيا، وعاد للتألق، بعدما افتقد جزء كبير من بريقه وتألقه في الفترة الماضية مع الزمالك.