شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو ضمن التشكيل الأساسى لمنتخب مصر فى مواجهة سيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، الاعتماد على أحمد مصطفى زيزو ضمن التشكيل الأساسى لمواجهة نظيره سيراليون فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الجولة السادسة بتصفيات أفريقيا لمونديال 2026.

ويعد زيزو أحد الأعمدة الأساسية فى قوام منتخب مصر، ويفضل الجهاز الفنى للفراعنة مواصلة الاعتماد على اللاعب فى التشكيل الأساسى ضد سيراليون.

واقترب منتخب مصر خطوة كبيرة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على أثيويبا، بفضل قائده محمد صلاح وأحمد مصطفى زيزو.

محمد صلاح لعب دوراً محورياً في انتصار "الفراعنة"، حيث سجل هدفهم الأول في الدقيقة 31. وبعد ذلك، صنع صلاح الهدف الثاني لصالح منتخب مصر الذي سجله أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 42، وبذلك، يكون منتخب مصر حقق 4 انتصارات في التصفيات المونديالية الحالية مقابل تعادل وحيد.

ويتأهل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة بشكل مباشر لكأس العالم 2026 والذي سيقام في أمريكا.

منتخب مصر ينافس فى المجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا لمونديال 2026 مع غينيا بيساو وبوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

واحتل منتخب مصر بهذه النتيجة، المركز الأول برصيد 13 نقطة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو الوصيفة وسيراليون الثالثة.