شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك يكشف تطورات جديدة في ملف زيزو.. ويؤكد: لم يوقع لأي نادٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادى الزمالك، عن آخر تطورات ملف تجديد تعاقد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول، والذى ينتهى تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ الفترة الحالية.

أضاف المصدر فى تصريحاته، أن الزمالك يرفض الاستسلام فى ملف تجديد تعاقد زيزو، وأن لجنة التخطيط تستعد لعقد جلسة مع اللاعب ووالده لحسم التجديد للقلعة البيضاء.

تابع المصدر، أن زيزو لم يوقع لأى نادى فى الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك أكثر من عرض، سواء من داخل مصر أو خارجها، إلا أن زيزو لم يحسم وجهته بشكل رسمى.

وتعمل إدارة الزمالك ولجنة التخطيط على تقديم عرض مناسب لزيزو يتماشى مع العروض الخارجية التى تلقاها فى الفترة الماضية، كما ترغب الإدارة فى توفير مقدم التعاقد قبل عقد الجلسة.