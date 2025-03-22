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خارج الملعب.. دينا عبد المقصود من دراسة الهندسة لاحتراف كمال الأجسام فى أوكرانيا

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خارج الملعب.. دينا عبد المقصود من دراسة الهندسة لاحتراف كمال الأجسام فى أوكرانيا

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

السبت، 22 مارس 2025 08:00 م

بعيدًا عن ضجيج البطولات والصالات وبريق الميداليات والإنجازت، يخرج اللاعب أو اللاعبة من بساط وصالة المنافسات ليخلع ثوب ويكمل حياته الأسرية والاجتماعية.

بطلة اليوم فى خارج الملعب هى دينا عبد المقصود أول محترفة فى كمال الأجسام.

دينا عبد المقصود من محافظة بورسعيد تبلغ من العمر 28 سنة، درست بكلية الهندسة بإحدى جامعات أوكرانيا، بجانب دراسة الرياضة لتكون ملمة بكل ما يخص الرياضة التى تمارسها.

دينا عبد المقصود سافرت إلى أوكرانيا منذ سنوات عديدة، واحترفت كمال الأجسام، لتصبح أول محترفة بأوكرانيا، وشاركت فى بطولات عالم باسم مصر وحققت ميداليات ذهبية.

ونشرت دينا عبد المقصود، عبر صفحتها بالفيس بوك، نصيحة للرجال ألا يتزوجوا النساء الضعيفات اللاتى يشتكين لأهلهن وقت الغضب، بل يتزوجون المرأة المقاتلة القوية. وكتبت أول محترفة بأوكرانيا عبر صفحتها "لا تتزوج امرأة ضعيفة عندما تغضب تشتكى لأهلها بل تزوجها مقاتلة، أنت تضرب وهى تضرب والخاسر يطعم الأطفال أسبوع كامل".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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