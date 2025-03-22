شكرا لقرائتكم خبر عن خارج الملعب.. دينا عبد المقصود من دراسة الهندسة لاحتراف كمال الأجسام فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

بعيدًا عن ضجيج البطولات والصالات الرياضية وبريق الميداليات والإنجازت، يخرج اللاعب أو اللاعبة من بساط وصالة المنافسات ليخلع ثوب الرياضة ويكمل حياته الأسرية والاجتماعية.

بطلة اليوم فى خارج الملعب هى دينا عبد المقصود أول محترفة فى كمال الأجسام.

دينا عبد المقصود من محافظة بورسعيد تبلغ من العمر 28 سنة، درست بكلية الهندسة بإحدى جامعات أوكرانيا، بجانب دراسة الرياضة لتكون ملمة بكل ما يخص الرياضة التى تمارسها.

دينا عبد المقصود سافرت إلى أوكرانيا منذ سنوات عديدة، واحترفت كمال الأجسام، لتصبح أول محترفة بأوكرانيا، وشاركت فى بطولات عالم باسم مصر وحققت ميداليات ذهبية.

ونشرت دينا عبد المقصود، عبر صفحتها بالفيس بوك، نصيحة للرجال ألا يتزوجوا النساء الضعيفات اللاتى يشتكين لأهلهن وقت الغضب، بل يتزوجون المرأة المقاتلة القوية. وكتبت أول محترفة بأوكرانيا عبر صفحتها "لا تتزوج امرأة ضعيفة عندما تغضب تشتكى لأهلها بل تزوجها مقاتلة، أنت تضرب وهى تضرب والخاسر يطعم الأطفال أسبوع كامل".