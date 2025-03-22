شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك فى كأس عاصمة مصر قبل مواجهة بتروجت غداً والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريقا الزمالك وبتروجت في التاسعة والنصف مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء يبحث فيه كل طرف عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، لتعزيز فرصه فى التأهل للدور المقبل من البطولة.

ترتيب مجموعة الزمالك فى كأس عاصمة مصر

يحتل بتروجت صدار المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز على مودرن سبورت بهدف دون رد، وعلى سموحة بهدفين مقابل هدف، بينما يحتل الجونة المركز الثاني برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز على سموحة بهدف دون رد والتعادل مع الزمالك بهدف لمثله، ويقع الزمالك فى المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة حصل عليها من التعادل أمام الجونة، مع الأخذ في الاعتبار أنه لعب مباراة واحدة، ويأتي مودرن سبورت فى المركز الرابع دون رصيد ويتذيل سموحة المجموعة دون نقاط.

الزمالك ينهى مرانه اليوم استعدادا لمواجهة بتروجت

يختتم فريق الزمالك، اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة بتروجت المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر، ويضع جوزيه بيسيرو الرتوش النهائية على خطة الأبيض لمواجهة الفريق البترولي، والتعليمات الذى ينوي منحها للاعبيه قبل اللقاء المرتقب.

وحذر بيسيرو اللاعبين خلال التدريبات من التهاون أمام مرمى بتروجت، أو التسرع في إنهاء الهجمات، مطالبهم باستغلال الفرص لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق البترولي، ويمنحهم دفعة معنوية لإحباط عزيمة لاعبيه.

واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات بتروجت، لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب بيسيرو لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى بتروجت وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

وحرص الجهاز الفني للزمالك على معالجة أخطاء اللاعبين التي وقعوا فيها خلال مباراة الجونة وتسببت في تعقد المباراة عليهم من أجل تلاشيها في مباراة بتروجت والعمل على إصلاحها خاصة أن بيسيرو لديه رغبة في تحقيق أول بطولة مع الفريق.