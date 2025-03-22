شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يوجه نداء للجماهير المصرية: اذهبوا لدعم الفراعنة ورؤية محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جماهير الكرة المصرية بالذهاب إلى استاد القاهرة الثلاثاء المقبل لدعم منتخب مصر فى مباراة سيراليون بتصفيات كأس العالم 2026.

وقال أشرف صبحي، فى تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، منتخب مصر يمتلك نجوما كبار.. نحن نمتلك محمد صلاح أحد أفضل لاعبي العالم لمدة سنوات طويلة.. حينما يلعب منتخب مصر أي مباراة في أفريقيا نجد أن جماهير الدولة المستضيفة لمنتخبنا تذهب للاستاد لمشاهدة والاستمتاع بمحمد صلاح ومعه باقي نجوم الفراعنة وفي مقدمتهم عمر مرموش".

وأضاف صبحى، "لا يمكن أن تذهب الجماهير فى أفريقيا لمتابعة محمد صلاح في حين ترفض الجماهير المصرية الذهاب لاستاد القاهرة لمتابعته وباقي لاعبي منتخبنا الوطني.. من حق كل مشجع دعم ناديه.. لكن حينما يلعب منتخب مصر مباراة مهمة علينا أن ندعمه، خاصة إذا كان لينا نجوم كبار بحجم صلاح ومرموش، لاسيما أن المنتخب أصبح قاب قوسين أو أدنى من التأهل لكأس العالم المقبل".